Yemen'in eski Başbakanı ve eski Kültür Bakanı Erdoğan'ı tebrik etti

Yemen'in eski Başbakanı Muhammed Salim Basendva ile eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Yemen'in eski Başbakanı Muhammed Salim Basendva ile eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Basendva, Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Türkiye'nin bölgesel stratejik konumunu güçlendirmek için ülkenin liderliğini seçme konusunda Türk halkının iradesini özgür bir şekilde ortaya koyduğu demokratik ve şeffaf seçim atmosferini tüm dünyayla birlikte yakından takip ettiklerini belirten Basendva, özgür rejimlerin ve halkların ders aldığı küresel bir model haline gelen Türk halkının demokratik deneyimle ortaya koyduğu bu örnek karşısında hayranlık, takdir ve saygılarını sunduklarını ifade etti.

Basendva, Türkiye'nin Yemen'e karşı gösterdiği samimi dost tutumundan duyduğu memnuniyeti ve bu tutumun gelişerek sürmesini temenni ettiğini vurguladı.

"Erdoğan, güçlü ve eşsiz bir savaşçı"

Yemen'in eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan da Facebook hesabından Erdoğan'la alakalı bir yazı paylaştı.

Erdoğan'ın seçim başarısından memnuniyet duyduğunu belirten Ruveyşan, Cumhurbaşkanı'nın 2005 yılında Yemen'in başkenti Sana'ya gerçekleştirdiği ziyarete atıfla yazıya "Erdoğan'la Sana'nın eski sokaklarında" başlığını kullandı.

Ruveyşan, Sana ziyareti sırasında eşlik ettiği Erdoğan'ın bir Hollywood yıldızı kadar zarif ve yakışıklı olduğunu, bu görüntüsünün altında ise inatçı, güçlü ve eşsiz bir savaşçı bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın 30 yıldır kaydettiği başarılara dikkati çeken Ruveyşan, etrafındaki çekişmenin büyüklüğü kadar sandıkta iyi sonuçlar elde ettiğini belirtti.