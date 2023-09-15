Yemen Hükümeti Suudi Arabistan ve Umman'ın Barış Çabalarını Memnuniyetle Karşıladı

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de barışın sağlanması için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Husilerin barış çağrılarına olumlu yanıt vermesi ve Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların hafiflemesi için yapılan girişimler desteklendi.

Yemen hükümeti, "ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ile Umman'ın sarf ettiği çabaları" memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husileri, ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini sürdürmek üzere başkent Riyad'a davet etmesinin ardından Yemen resmi ajansı SABA'da hükümetin konuyla ilgili bir açıklaması yayımlandı.

Husilerin, barış çağrılarına ciddi bir şekilde karşılık vermesi ve Yemen halkının yaşadığı insani sıkıntıların hafiflemesi için Suudi Arabistan, Umman ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan çabaların memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Yemen hükümetinin, kapsamlı ve adil bir barışın sağlanması için başlatılan girişimlere açık olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı dün ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Sana'dan bir heyeti Riyad'ı ziyaret etmeye davet ettiklerini duyurmuştu.

Buna karşılık Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, yaptığı açıklamada, kontrolleri altındaki Sana'dan bir heyetin müzakerelere devam etmek üzere Riyad'a doğru yola çıktığını belirtmişti.

Atılan adımla, Yemen'de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Husi bir heyet Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.