Yemen Hükümeti Kalıcı Barış İçin İstekli

Yemen hükümeti, ülkede kalıcı ve kapsayıcı bir barışın sağlanması konusunda istekli olduğunu vurguladı. Bakanlar Kurulu, hükümetin barış sürecine yönelik kararlı duruşunu ve üç referansa dayalı barış isteğini vurguladı. Husilerin kabul etmediği girişimlerin hükümet tarafından olumlu şekilde karşılandığı belirtildi.

Yemen hükümetinin, ülkede "Körfez girişimi", "Ulusal Diyalog Konferansı" ve "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2216 sayılı kararı"na dayalı kalıcı ve kapsayıcı bir barışın sağlanması konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu geçici başkent Aden'de bir toplantı düzenledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, toplantıda siyasi durumdaki gelişmeler ile Yemen'de barışı tesis etmeye yönelik uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler'in (BM) attığı adımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Bakanlar Kurulu, "hükümetin barış sürecine yönelik kararlı duruşu ile yerel ve uluslararası düzeyde üzerinde anlaşmaya varılan, desteklenen üç referansa dayalı kalıcı ve kapsamlı bir barış isteğini" vurguladı.

Bakanlar Kurulu ayrıca bu konuda "Husi milisler tarafından kabul görmeyen girişimlerin tamamının hükümet tarafından olumlu şekilde karşılandığını" ifade etti.

İran destekli Husilerin Müzakere Heyeti Üyesi Abdulmelik el-Acri, dün El-Mesira televizyondaki açıklamasında, Yemen hükümetiyle birtakım yeni müzakerelerin başlaması konusunda bazı düzenlemeler yapıldığını duyurmuştu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, taraflarla gerçekleştirdiği müzakerelerde "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nin 2216 sayılı kararına" bağlı olduğunu belirtiyor; Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.