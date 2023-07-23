Yemen Hükümeti, Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim'e Saldırılarına Tepki Gösterdi

Yemen hükümeti, Danimarka makamlarının Kur'an-ı Kerim'e saldıran aşırılık yanlılarına karşı caydırıcı önlemler almamasını en sert şekilde kınadığını duyurdu. Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi grup üyeleri, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmış ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atmıştı.