Yemen Hükümeti, Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim'e Saldırılarına Tepki Gösterdi
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Yemen hükümeti, Danimarka makamlarının Kur'an-ı Kerim'e saldıran aşırılık yanlılarına karşı caydırıcı önlemler almamasını en sert şekilde kınadığını duyurdu. Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi grup üyeleri, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmış ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atmıştı.
Yemen hükümeti, Danimarka makamlarının Kur'an-ı Kerim'e saldıran aşırılık yanlılarına karşı caydırıcı önlemler almamasını en sert şekilde kınadığını duyurdu.
Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal değerlerine yönelik suçların tekrarlanmasının, bu saldırılara izin veren hükümetlere olumsuz yansımaları olacağı belirtildi.
Danimarka makamlarının Kur'an-ı Kerim'e saldıran aşırılık yanlılarına karşı caydırıcı önlemler almamasının en sert şekilde kınandığı kaydedilen açıklamada, Danimarka'daki yetkililere Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları durdurması çağrısı yapıldı.
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.