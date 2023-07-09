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Yemen'e Bu Yılın İlk 6 Ayında 77 Bin Afrikalı Göçmen Geldi

Yemen'e Bu Yılın İlk 6 Ayında 77 Bin Afrikalı Göçmen Geldi

Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'e bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 77 bin Afrikalı göçmenin geldiğini açıkladı. Yemen'e göç edenlerin sayısının 'pandemi öncesi seviyeye' geldiği vurgulanan raporda, Körfez ülkelerinde iş bulmak umuduyla Yemen'e gelen göçmenlerin 'insan hakları ihlallerine uğrayabileceği' uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'e bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 77 bin Afrikalı göçmenin geldiğini açıkladı.

IOM tarafından yayımlanan raporda, Yemen'e 1 Ocak ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında Aden Körfezi'ni geçerek Yemen'e ulaşan Afrikalı göçmenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Mayıs ayında 11 bin 463 ve haziran ayında 10 bin 800 kişinin Afrika ülkelerinden Yemen'e geldiği bildirildi.

Yemen'e göç edenlerin sayısının "pandemi öncesi seviyeye" geldiği vurgulanan raporda, Körfez ülkelerinde iş bulmak umuduyla Yemen'e gelen göçmenlerin "insan hakları ihlallerine uğrayabileceği" uyarısında bulunuldu.

Yemen, yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşa rağmen Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı göçmenler için önemli bir güzergah olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Dünya

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