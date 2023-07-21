Yemen Dışişleri Bakanlığı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını kınadı

Yemen Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıyı kınadı. İsveç makamlarının ifade özgürlüğü bahanesiyle yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. Ayrıca Sana ve Hudeyde'de de protestolar düzenlendi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsveç makamlarının ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin vermesinin "şiddetle kınandığı" açıklamada, İslam'ın kutsallarına hakaret etmek ve Müslümanların duygularını provoke etmenin, ifade özgürlüğü ile ilgisinin olmadığı belirtildi.

Sana ve Hudeyde'de protestolar

İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana ve Hudeyde kentlerinde de Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırılara tepki için protestolar vardı.

Husilere bağlı El-Mesire kanalının haberine göre, başkent Sana'ya bağlı ilçeler ve Hudeyde'de cuma namazı sonrası tepki için gösteri düzenlendi.

Husilerin söz konusu eylemlerde okunan yazılı açıklamasında, "İsveç devleti tarafından Kur'an-ı Kerim'in sistematik olarak hedef alınmasını reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca tüm İslam dünyasına İsveç'i ekonomik ve siyasi olarak boykot etme çağrısı yapıldı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Irak yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.