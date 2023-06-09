Yemen Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerde atılım bekliyoruz

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerde atılım beklediklerini belirtti. Bin Mubarek, Türkiye-Yemen ilişkileri, ülkesindeki barış süreci ve İran destekli Husiler ile esir takası konularında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerde atılım beklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, Türkiye- Yemen ilişkileri, ülkesindeki barış süreci ve İran destekli Husiler ile esir takası konularında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bin Mubarek, öncelikle, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güven tazelediği milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin başarıyla sonuçlanmasını Yemen yönetimi ve halkı adına yeniden kutlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin Yemen'de meşru hükümeti destekleyen tutumunun kendileri için önemli olduğunu kaydeden Bin Mubarek, "Bundan sonraki aşamada Türkiye ile ilişkilerin büyük ivme kazanacağına ve çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği ve entegrasyona tanık olacağımıza inancımız tam." dedi.

Yemen Dışişleri Bakanı, bunun, iki ülkenin yönetimini birbirine bağlayan ilişkiler ve iki halk arasındaki tarihi bağlar ışığında, bölgenin tanık olduğu hızlı yakınlaşma gerçekleşeceğini aktardı.

Yemen'deki barış süreci

Bin Mubarek, Yemen'in geleceğine ilişkin ise bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen barış çabalarında son dönemde yoğun bir hareketlilik olduğuna dikkati çekti.

Yemenli Bakan, "Ancak bu hareketlilik, aşırılık yanlısı ideolojisi ve ötekini inkara dayalı inançları artık herkes tarafından farkına varılan Husilerin uzlaşmazlığı, pazarlıkları ve şantajlarıyla karşı karşıya kalıyor." dedi.

Yemen hükümetinin, mutabık kalınan referanslara dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasına yol açacak her türlü adımı desteklediğini vurgulayan Bin Mubarek, "Husiler silahsızlandırılmadan ve Yemen'le bölgedeki tahakkümlerine ve yıkıcı rollerine son verilmeden barış gelmeyecek." diye konuştu.

Esir takası dosyası

Bakan Bin Mubarek, meşru hükümetin, esir takası dosyasına herkesin "Yemen halkının evladı" olduğu temelinde yaklaştığını, bu insani dosyayı herhangi bir pazarlığa tabi tutmamayı ve geciktirmemeyi amaçladığını dile getirdi.

Bu doğrultuda mart ayında aralarında BM'nin 2216 sayılı kararı kapsamındaki kişilerin de bulunduğu yaklaşık 900 kişi için Husiler ile ikinci en büyük esir takası operasyonunu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bin Mubarek, Husilerin, akıbeti hakkında şu ana kadar herhangi bir bilgi vermeyi reddettiği Islah Partisi yetkilisi Muhammed Kahtan dahil olmak üzere diğer esirlerin serbest bırakılması için çabaların sürdüğünü söyledi.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Husilerin, yaklaşık 8 yıldır alıkoyduğu Islah Partisi yetkililerinden Kahtan'ın durumunu açıklamamak için yeni engeller çıkarmakta ısrarcı olduğunu ifade etmişti.

Fedail, "Muhammed Kahtan'ın kaçırıldığı günden bu yana Husiler her seferinde yeni şartlar koşuyor. 2018 Stockholm Anlaşması'ndan bu yana bu insani dosyanın siyasallaştırılmaması, kaçırılanların ve esirlerin acılarının istismar edilmemesi ve ailelerinin duygularıyla oynanmaması konusundaki tavrımız nettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.