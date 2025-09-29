Yemen'den Fırlatılan Füze İsrail'de Sirenleri Çaldırdı

İSRAİL ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in merkezi ve Batı Şeria'nın güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in merkezi ve Batı Şeria'nın güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı ancak füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle hasar meydana gelmediği aktarıldı.