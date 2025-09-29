Haberler

Yemen'den Fırlatılan Füze İsrail'de Sirenleri Çaldırdı

Yemen'den Fırlatılan Füze İsrail'de Sirenleri Çaldırdı
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini ve hasar meydana gelmediğini açıkladı.

İSRAİL ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in merkezi ve Batı Şeria'nın güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in merkezi ve Batı Şeria'nın güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı ancak füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle hasar meydana gelmediği aktarıldı.

