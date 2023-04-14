Yemen'deki Tutukluların Evlerine Dönüşü Başladı
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'deki çatışmalarda tutuklanan yaklaşık 900 tutuklunun uçuşlarla evlerine dönmeye başladığını duyurdu. Tutuklu değişimi operasyonu birkaç gün sürecek.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), bugün Yemen'deki çatışmalarda tutuklanan yaklaşık 900 tutuklunun uçuşlarla Yemen'deki ve Suudi Arabistan'daki evlerine dönmeye başladığını duyurdu. Tutuklu değişimi operasyonu, birkaç gün sürecek ve Suudi Arabistan ile Yemen içindeki kentlere lojistik açıdan büyük bir planlamayla yapılan 'karşılıklı uçuşları' kapsayacak.
ICRC, arabuluculuk görüşmelerini Birleşmiş Milletler'in yürüttüğünü ve büyük bir lojistik planlama gerektiren tutuklu takası operasyonu hakkında "Yemen'deki çatışmayla ilgili olarak tutulan yaklaşık 900 tutukluyu nakletmek için birkaç gün sürecek insani yardım operasyonu başlattık. Ekibimiz tutukluların sağlık durumlarını değerlendirdi ve seyahat etmeye uygun olduklarını doğruladı" ifadelerini kullandı. Operasyona Yemen ve Suudi Arabistan Kızıl Haçı'nın da katıldığını ifade eden ICRC, takas operasyonunun birkaç gün süreceğini belirtti.ICRC, bazı tutuklulukların birden fazla uçuşlarla Yemen ve Suudi Arabistan'daki şehirlerden getirileceğini ve bazılarının ise yine Yemen ve Suudi Arabistan'daki şehirlere götürüleceğinin altını çizdi. ICRC'nin sağlık ekiplerinin operasyon sırasında tutuklulara eşlik edeceği, transferleri denetleyeceği ve onların tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.MÜBAREK RAMAZAN AYINDA EVLERİNE DÖNÜYORLARICRC operasyonu 'tarafsız bir arabulucu' olarak düzenlediklerini vurgulayarak "Çatışmaların parçaladığı yüzlerce aile, mübarek Ramazan ayında yeniden bir araya geliyor. Büyük acıların ortasında bir umut ışığı. En büyük arzumuz, bu açıklamaların daha geniş bir siyasi çözüm için ivme sağlamasıdır" dedi. ICRC tutuklu takası operasyonundaki rolüyle ilgili kendilerinin tutukluların serbest bırakılması ve transferinden sorumlu olduklarını, tutuklu seçimine karışmadıklarını, serbest bırakma sürecinde kişilerin kimlik tespiti ve eşleştirmesini denetlediklerini kaydetti. 125 MAHKUMU TAŞIYAN UÇAK ADEN'DEN KALKTIYemen Kızıl Haç'ı ise bugün açıklama yaparak 125 tutukluyu taşıyan bir ICRC uçağının Yemen'in başkenti Sanaa'ya gitmek için Aden'den kalkış yaptığını duyurdu. Yetkililer, aynı zamanda 35 tutukluyu taşıyan bir başka ICRC uçağının ise, Aden'e gelmek üzere Sanaa'dan kalktığını doğruladı.