Yemen'deki Tutukluların Evlerine Dönüşü Başladı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), bugün Yemen'deki çatışmalarda tutuklanan yaklaşık 900 tutuklunun uçuşlarla Yemen'deki ve Suudi Arabistan'daki evlerine dönmeye başladığını duyurdu. Tutuklu değişimi operasyonu, birkaç gün sürecek ve Suudi Arabistan ile Yemen içindeki kentlere lojistik açıdan büyük bir planlamayla yapılan 'karşılıklı uçuşları' kapsayacak.

ICRC, arabuluculuk görüşmelerini Birleşmiş Milletler'in yürüttüğünü ve büyük bir lojistik planlama gerektiren tutuklu takası operasyonu hakkında "Yemen'deki çatışmayla ilgili olarak tutulan yaklaşık 900 tutukluyu nakletmek için birkaç gün sürecek insani yardım operasyonu başlattık. Ekibimiz tutukluların sağlık durumlarını değerlendirdi ve seyahat etmeye uygun olduklarını doğruladı" ifadelerini kullandı. Operasyona Yemen ve Suudi Arabistan Kızıl Haçı'nın da katıldığını ifade eden ICRC, takas operasyonunun birkaç gün süreceğini belirtti.