Yemen'deki tarım alanları kuraklıkla mücadele ediyor

Yıllardır süren kargaşanın getirdiği sıkıntıların yanı sıra Yemen'de şiddetli kuraklık da tarım sektörünü tehdit ediyor. Kurumuş topraklar ve kuyular, köylülerin geçimini tehlikeye atıyor. BM'nin raporuna göre, iklim değişikliği doğal felaketleri artırarak insani krizi daha da derinleştiriyor.

1. Yemen'deki tarım alanlarından çeşitli görüntüler

Yıllardır süren kargaşanın getirdiği sıkıntıları yaşayan Yemen halkı, şimdi de şiddetli kuraklığın neden olduğu başka zorluklarla karşı karşıya.

Bu kriz, savaşın yıkıma uğrattığı Yemen'de milyonlarca insanın geçimini sağladığı tarım sektörü için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Sana'nın eteklerindeki köylerde kurak ve çatlamış toprak ile kurumuş kuyular sıkça gözlenen manzaralar arasında yer alıyor. Ülkenin başkentinin yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusundaki Sawan köyünde baraj gölü neredeyse kurumuş durumda. Bu yılki yetersiz yağışlar su seviyesini tehlikeli derecede düşürürken, bu durum geçimlerini topraktan sağlayan köylülerin üzerinde tehditkar bir etki oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) yakın zamanda yayımladığı bir raporda, iklim değişikliğine bağlı doğal felaketlerin savaşın yerle bir ettiği ülkedeki insani krizi daha da kötüleştirdiğini belirtti. Raporda ayrıca, aşırı hava olaylarının sulama tesislerini tahrip ettiği, tarımsal geçim kaynaklarını yok ettiği ve gıda ve geçim kaynaklarına yönelik güvensizliği artırdığı ifade edildi.

Bu etki, Yemen'deki en yoksul ve en savunmasız insanlar arasında en şiddetli şekilde hissediliyor.

BM'ye göre Yemen'de doğal afetler ve tehlikeler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 2022 yılında iki katına çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor.

(XHTV)