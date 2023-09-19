Yemen'deki şiddetli yağışlar sonucu yerinden edilenlere yardım

Yemen'in Hudeyde vilayetinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 900'den fazla yerinden edilmiş kişinin kaldığı barınaklar zarar gördü. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) acil yardım ve barınak onarımı için yardımda bulundu.

SANA, 19 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde geçen hafta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 900'den fazla yerinden edilmiş kişinin kaldığı barınaklar zarar gördü.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 135'ten fazla aileye acil yardımda bulunduğunu ve 125 aileye de hasar gören barınaklarını onarmaları için yardım ettiğini belirtti.

IOM'un verilerine göre bu yıl 1 Ocak ve 16 Eylül tarihleri arasında yerlerinden edilen toplam 4.311 aile (25.866 kişi) bu tür kamplara yerleştirildi.

Birleşmiş Milletler yakın zamanda yayımladığı bir raporda, iklim değişikliğine bağlı doğal felaketlerin savaşın yerle bir ettiği ülkedeki insani krizi daha da kötüleştirdiğini belirtti. Raporda ayrıca aşırı hava olaylarının Yemen'in hassas altyapılarını tahrip ettiği ve gıda ve geçim kaynaklarına yönelik güvensizliği artırdığı ifade edildi.

İran destekli Husi milislerinin, ülkenin kuzeyindeki birçok vilayetin kontrolünü ele geçirerek Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetini başkent Sana'nın dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki iç savaş 2014'ün sonlarından bu yana halen devam ediyor.

Devam eden savaş on binlerce insanın ölümüne ve 4 milyon insanın yerinden edilmesine yol açtı.