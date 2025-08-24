Yemen'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
Yemen'in çeşitli illerinde etkili olan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak bildirildi. Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi, yağışların devam edeceğini açıkladı.
Yemen'in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde etkili olan selde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde yağışın gün boyu devam edeceği belirtildi.
