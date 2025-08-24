Yemen'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

YEMEN'de etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yemen'in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde etkili olan selde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde yağışın gün boyu devam edeceği belirtildi.