Yemen'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
Güncelleme:
Yemen'in çeşitli illerinde etkili olan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak bildirildi. Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi, yağışların devam edeceğini açıkladı.

YEMEN'de etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yemen'in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde etkili olan selde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde yağışın gün boyu devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
