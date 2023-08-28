Yemen'deki mülteci kampında kavurucu sıcaklar

Yemen'in Hacce kentindeki mülteci kampında yaşayan yerlerinden edilmiş Yemenliler, 50 dereceye ulaşan sıcaklarla mücadele ediyor. Elektrik ve su sıkıntısı yaşayan mülteciler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Sıcak hava dalgası, sağlık sorunlarına da yol açıyor.

HACCE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyindeki Hacce kentindeki mülteci kampında yaşayan yerlerinden edilmiş Yemenliler, sıcaklıkların 50 dereceye ulaştığı ülkede kavurucu sıcaklar karşısında umutsuzluk yaşıyor.

Hacce'nin Midi ilçesindeki mülteci kampında yaşayan Muhammad Mutanbek, kulübesinin önünde Xinhua'ya verdiği demeçte, "Şiddetli bir sıcak hava dalgasıyla boğuşuyoruz. Bizim ve çocuklarımız için boğucu bir sıcaklık söz konusu. Üstüne üstlük kum fırtınaları ve ilerleyen kum, pervasızca barınaklarımızı söküp hayvanlarımızın hastalanmasına neden olarak sıkıntılarımızı çoğaltıyor" dedi.

Yıllardır yaklaşık 500 ailenin yaşadığı kampta elektrik bulunmuyor. Dahası su bulmak, başlı başına bir zorluk. Bunun için kilometrelerce ötede bulunan en yakın kuyuya eşeklerle acımasız güneşin altında zorlu bir yolculuk yapılması gerekiyor.

Yakıcı güneş ve acımasız sıcak yüzünden ancak sabahın erken saatlerinde oyun oynama fırsatı bulabilen çocuklar, sonra kulübelerine çekilmek zorunda kalıyor. Öte yandan eğlenceleri çoğu zaman kısa sürüyor. Çocuk kahkahaları, rahatsız edici sıcaklar yüzünden ağlama ve hıçkırıklara dönüyor.

Büyük bölümü çöl olan kentin sakinleri, yazları sıcak havaya alışkın. Ama bu yılın sıcak hava dalgası tüm beklentilerin ötesine geçmiş.

Mutanbek, yerlerinden edilmiş kişilerin çoğunun, çölde kamış ve çamurdan kulübe yaptığını, bu malzemelerin plastik çadırlara göre daha serin bir ortam sağladığını söylüyor. Ama bu bile bu yılki sıcak hava dalgasına karşı işe yaramamış.

Bölgedeki yetkililerden biri olan Ahmed Jarbhi, Xinhua'ya verdiği demeçte, bu yılki sıcak hava dalgasının, kamptaki bir çok mülteci için "bardağı taşıran son damla" olduğunu söyledi.

Kampın yakınlarındaki sağlık merkezinin, sıcak çarpması, kalp hastalıkları, solunum güçlüğü gibi vakalarda artış bildirdiğini kaydeden Jarbhi, bu durumun kronik hastalıkları olanlara ek yük bindirdiğini dile getirdi.

Yetkili, "Kamptaki yaşlıların çoğu bu yazı atlatamadı" dedi.

Sıcaklıklara ek olarak mülteciler, gıda, ilaç, sanitasyon tesisleri, temiz su gibi hemen hemen tüm temel ihtiyaçlar konusunda eksikliklerle karşı karşıya. Birçok mülteci, günde bir öğün yemekle idare etmek zorunda.

Yemen hükümetinin Şubat ayında yaptığı tahmine göre yaklaşık 19.000 yerinden edilmiş kişi, bir zamanlar hükümet güçleriyle Husi isyancılar arasında kanlı çatışmalara sahne olan ve sık sık el değiştiren Hacce kentindeki imkanların yetersiz olduğu kamplarda yaşıyor.

Mutanbek, "Eskiden kısa süre sonra evimizde döneceğimizi düşünürdüm, ama yıllar geçti ve bizim için hiç iyi bir şey olmadı" dedi.

2014 yılının sonlarından bu yana iç savaş yaşayan Yemen'de yaklaşık 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Savaşın neden olduğu insani kriz yüzünden Yemenlilerin üçte ikisinden fazlası insani yardıma muhtaç.