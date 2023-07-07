Yemen'deki iç göçmen sayısı yarı yarıya azaldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilerek iç göçmen durumuna düşenlerin sayısının 2023'ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığını duyurdu. Yemen'deki iç göçmen sayısının 2023'ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığı belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilerek iç göçmen durumuna düşenlerin sayısının 2023'ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığını duyurdu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de 1 Ocak ile 1 Temmuz 2023 tarihlerinde 3 bin 482 ailenin iç göçmen durumuna düştüğü ifade edildi.

Bu ailelerin 20 bin 892 kişiden oluştuğu aktarılan açıklamada, en fazla göç veren kentlerin Taiz, Marib ve Hudeyde olduğu kaydedildi.

Yemen'deki iç göçmen sayısının 2023'ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığı belirtildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil, 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.