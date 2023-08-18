Yemen'deki Husiler Umman heyetinin ziyaretini memnuniyetle karşıladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman heyetinin başkent Sana'ya düzenlediği ziyaretin, öncelikli insani meselelerdeki sıkıntıların aşılması amacını taşıdığını bildirdi. Husilerin önde gelen liderlerinden Ali el-Kahum, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ummanlı heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman heyetinin başkent Sana'ya düzenlediği ziyaretin, öncelikli insani meselelerdeki sıkıntıların aşılması amacını taşıdığını bildirdi.

Husilerin önde gelen liderlerinden Ali el-Kahum, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ummanlı heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Maaşların ödenmesi, mahkumların serbest bırakılması, havaalanlarının ve limanların açılması, kuşatmanın tamamen kaldırılması, saldırıların durması, yabancı güçlerin ülkeden çıkması, yeniden imar ve adil bir barışın sağlanması gibi öncelikli insani meselelerde yaşanan sıkıntıların ve engellerin aşılması için Ummanlı arabuluculara çaba sarf etmeleri amacıyla fırsat verdiklerini" kaydeden Kahum, bunun bir sonraki aşamada siyasi çözüme doğru olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Yemen krizi için arabuluculuk yapan Ummanlı heyet, müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla Husi liderlerle görüşmeler yapmak üzere dün Sana'ya gitmişti.

İç savaşın yaşandığı Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşma için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

Husiler, geçen ay, ülkedeki krizin çözümü için Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin memur maaşlarının ödeneceği kaynak konusundaki anlaşmazlık nedeniyle durduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi, 4,3 milyon kişi yerinden edildi.