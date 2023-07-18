Yemen'deki Husiler Sivillere Ait Evleri Yıktı

Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Sana'nın kuzeyinde sivillere ait 170 evi yıktığı ve geniş arazilere el koyduğu belirtildi. Husiler, Sana'nın kuzeybatısındaki Hamdan ilçesinde kontrolünü güçlendirmek için geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi. Sivillere ait 170 ev iş makinalarıyla yıkıldı, bölgedeki geniş tarım arazilerine de el konuldu. Yemen'deki iç savaşta Husiler başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Sana'nın kuzeyinde sivillere ait 170 evi yıktığı ve geniş arazilere el koyduğu belirtildi.

Yemen Haklar ve Özgürlükler Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Husiler, Sana'nın kuzeybatısındaki Hamdan ilçesinde kontrolünü güçlendirmek için geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi.

Sivillere ait 170 ev iş makinalarıyla yıkıldı, bölgedeki geniş tarım arazilerine de el konuldu.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.