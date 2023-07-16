Yemen'deki Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan Ürdün'e yapılan uçuşların yarı yarıya azaldığını bildirdi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan Ürdün'e yapılan uçuşların yarı yarıya azaldığını bildirdi.

Husilere ait El-Mesire televizyonuna açıklamalarda bulunan Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid el-Şaif, Sana'dan Ürdün'e haftalık uçuş sayısının 6'dan 3'e düştüğünü açıkladı.

Şaif, Sana'dan Ürdün'e haftalık uçuş sayısının geçen ay 6'ya çıktığını hatırlatarak, bu durumun "uçuşların günlük düzenleneceği konusunda ümit verdiğini" söyledi.

Beklentilerinin aksine uçuş sayısının azaldığını ifade eden Şaif, uçuş sayısının 3'e düşmesine şaşırdıklarını ifade etti.

Yemen hükümeti konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Sana Uluslararası Havalimanı'ndan 2016'dan bu yana yalnız 2022'de Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlar yapılabilmişti.

Yemen'den 2015 yılından bu yana hac ve umreye gitmek isteyenler iç savaş nedeniyle Sana Havalimanı dışındaki alternatif hava ve kara yollarını kullanmak zorunda kalıyordu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.