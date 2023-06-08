Yemen'deki Husiler, Sana Havalimanı'ndan Amman'a yapılan uçuşların artırılmasına izin verdi

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'ün başkenti Amman'a yapılan uçuşların artırılmasına izin verdiğini duyurdu. Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilere bağlı Sivil Havacılık Genel Heyeti Başkan Vekili Raid Cebel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'ün başkenti Amman'a yapılan uçuşların artırılmasına izin verdiğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilere bağlı Sivil Havacılık Genel Heyeti Başkan Vekili Raid Cebel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koalisyonun Sana Havalimanı'ndan Ürdün'e haftada ek 3 sefere izin verdiğini belirten Cebel, uçuşları tek bir destinasyonda tutmanın, başkent Amman dışındaki noktalara seyahat etmek isteyenler için maliyeti ikiye katladığını dile getirdi.

Sana Havalimanı'nın tam kapasiteyle çalışmasına izin verilmesini talep eden Cebel, bunun "Yemen halkı için insani bir hak" olduğunu ifade etti.

Cebel, ek seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi vermezken, Yemen hükümetinden ve koalisyondan da konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri havalimanını askeri amaçlarla kullanmakla suçlayarak, başkent Sana'daki Havalimanı'na 2015'ten beri uçuş yasağı uyguluyordu.

Mayıs 2022'de ise Sana Havalimanı'ndan Amman'daki Kraliçe Aliya Havalimanı'na yedi yılı aşkın bir aradan sonra haftada 3 uçuş başlatılmıştı.

Yemen'deki kriz

Yıllardır krizin yaşandığı Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.