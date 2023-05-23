Yemen'deki Husiler petrol ihracatını yeniden başlatma girişimine karşı askeri güç kullanma tehdidinde bulundu

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 8 ay önce hükümetin kontrolündeki limanlara düzenledikleri saldırılar nedeniyle duran petrol ihracını yeniden başlatma girişimine karşı "askeri güç" kullanma tehdidinde bulundu.

Husilere ait El-Mesire televizyonuna açıklamalarda bulunan Husi, "Sadece karada ve denizdeki petrol ve doğal gazı değil, madenler dahil halkımızın sahip olduğu her türlü zenginliği koruyacağız." dedi.

Yemen hükümetinin petrol ve doğal gaz ihraç etme yönündeki girişimlerine ilişkin konuşan Husi, " Yemen'in herhangi bir ilinde, halkımızın servetini yağmalamaya yönelik her türlü girişime karşı askeri müdahalede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Husi, Birleşmiş Milletler'in ülkedeki savaşın durması yönündeki çabaları konusunda, "Saldırıların, kuşatma ve işgalin durmasının yanı sıra esirler, tazminat ve yeniden yapılanma konularıyla ilgilenilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Yemen hükümeti, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki iç savaş nedeniyle duran petrol ihracatı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, Ekim 2022'de ateşkesin uzatılması konusunda hükümetle anlaşma sağlanmamasının ardından Hadramevt ve Şebve kentlerindeki üç petrol limanına saldırılar düzenledi. Bu durum, hükümeti en önemli gelir kaynağı olan petrolden mahrum bıraktı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise 19 Mayıs'ta Cidde'de düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Husileri, gemilerin ve tankerlerin petrol ihraç edilen limanlara ulaşmasını engellemeye devam etmekle suçlamıştı.

Alimi, Yemen hükümetinin ekonomiyi canlandırma, temel hizmetleri ve insani müdahaleleri iyileştirme çabalarını desteklemesi için Arap koalisyonuna "topluca harekete geçilmesi" çağrısında bulunmuştu.