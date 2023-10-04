Yemen'deki Husiler, kapsamlı esir takası anlaşmasına hazır

Yemen'deki İran destekli Husiler, tüm taraflarla kapsamlı bir esir takası anlaşmasına hazır olduklarını duyurdu. Husilerin elinde Suudi Arabistan ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinden esirler bulunduğunu söyleyen Murtaza, yaklaşık 9 yıldır Husiler tarafından alıkonulan Yemen Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan'ın son durumunun açıklanması konusunda da mutabık olduklarını ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, tüm taraflarla kapsamlı bir esir takası anlaşmasına hazır olduklarını duyurdu.

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, grubun Mesire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Husilerin elinde Suudi Arabistan ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinden esirler bulunduğunu söyleyen Murtaza, yaklaşık 9 yıldır Husiler tarafından alıkonulan Yemen Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan'ın son durumunun açıklanması konusunda da mutabık olduklarını ifade etti.

Murtaza, tüm taraflarla, ellerindeki yabancı esirleri de içerecek şekilde kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Esirler Komitesi Başkanı, "İsviçre'de imzalanan esir takası anlaşmasının, Arap Koalisyonu'nun ciddiyetsizliği nedeniyle askıda kaldığını" iddia etti.

Husi yönetici ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nu "esir meselesi konusunda şu ana kadar ciddi olmamakla" suçladı.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, esir takası konusunda müzakerelerde bulunmak üzere 16 Haziran'da Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Yemen hükümeti, 19 Haziran'da, esir takası müzakerelerinin sona erdiğini ve Husilerin, politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana hakkında haber alınamamıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.