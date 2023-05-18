Yemen'deki Husiler, BM'nin yardımları azaltmasının milyonları olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen'e yaptığı yardımları azaltmasının milyonlarca insanı olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin İnsani İşler ve Uluslararası İşbirliği Yönetimi ve Koordinasyonu Yüksek Konseyi Genel Sekreteri İbrahim el-Hamli, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Corinne Fleischer ile başkent Sana'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Hamli, "dünyadaki en kötü insani krizin gölgesinde" BM'nin Yemen'e yaptığı nakit ve gıda yardımını azaltmasının, yardımdan faydalanan ve çatışmalardan etkilenen milyonlarca kişinin acılarını daha da kötüleştireceği konusunda uyardı.

Hamli, insani felaketin tehlikeli boyutlara ulaşmasını engellemek için fonların harekete geçirilmesi, yardım, kalkınma ve hizmet desteği sağlamaya çalışılması çağrısında bulundu.

WFP Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Fleischer, 16 Mayıs'ta geçici başkent Aden'de Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile yaptığı görüşmede, WFP'nin, kaynak kıtlığı ve finansman eksikliği nedeniyle Yemen'e sağladığı yardımın kapsamını azaltmak zorunda kalacağını söylemişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.