Yemen'deki Husiler, BM Gıda Programı'nın yardım azaltma kararını reddetti

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP), finansman sıkıntısı nedeniyle eylül sonunda Yemen'de yürütülen tüm yardım faaliyetlerini azaltacağına dair kararına imza atmayı reddetti. Kararın yarım milyon aileyi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP), finansman sıkıntısı nedeniyle eylül sonunda Yemen'de yürütülen tüm yardım faaliyetlerini azaltacağına dair kararına imza atmayı reddetti.

Husilere bağlı yayın yapan el-Mesire televizyon kanalının aktardığına göre, söz konusu karar yarım milyon aileyi olumsuz etkileyecek.

Husi kaynaklarına dayandırılan haberde, Sana'daki resmi tarafların WFP'nin yardımların azaltılacağına ilişkin kararına imza atmayı reddettiği belirtildi.

Bunun gerekçesine ilişkin, yardımların azaltılmasının arkasında, bundan istifade eden kesimleri yanıltmak şeklinde şüpheli bir plan bulunduğu kaydedildi. İddia edilen şüpheli planın ne olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Verilen bilgide, yalnızca Husilerin kontrolündeki bölgelerde, çoğunluğu kötü beslenme sıkıntısı çeken çocuk ve kadınlardan oluşan yarım milyon ailenin WFP yardımlarının azaltılmasından etkileneceği belirtildi.

BM yetkililerinden, Husilerin karara imza atmama tutumuna ilişkin, henüz bir değerlendirme yapılmadı.

WFP sitesinden 18 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki operasyonlar için gerekli finansmanın bulunmasında ciddi sıkıntı yaşandığı ve bu nedenle eylül sonu itibarıyla gıda yardımlarının azaltılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Ayrıca WFP Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Corinne Fleischer, 16 Mayıs'ta geçici başkent Aden'de Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile yaptığı görüşmede, söz konusu gıda yardımı kısıtlamasına gitmek zorunda kalınacağı uyarısını dile getirmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.