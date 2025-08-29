Yemen'deki Husi Topluluğunun Başbakanı İsrail Hava Saldırılarında Öldürüldü
Yemen merkezli El-Cumhuriya kanalı ve El-Ghad gazetesi, Husi topluluğunun başbakanı Ahmed el-Rehavi'nin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi. Saldırının Sana'yı hedef aldığı ve el-Rehavi'nin bulunduğu apartmanda gerçekleştiği belirtildi. İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Husi topluluğu, 2014'te Sana'yı ele geçirerek kendi fiilî yönetimini kurmuştu. Ancak bu hükümet uluslararası alanda tanınmıyor.
Yemen'in Aden merkezli El-Cumhuriya kanalı ve El-Ghad gazetesi ülkedeki Husi topluluğunun başbakanı Ahmed el-Rehavi'nin dün Sana'yı hedef alan İsrail hava saldırılarında bulunduğu apartmanda öldürüldüğünü ileri sürdü. Söz konusu saldırının sonucuna ilişkin İsrail tarafından bir açıklama henüz gelmedi.
Yemen'de 2014'te başkent Sana'yı ele geçiren Husi topluluğu, Hadi hükümetini bölgeden uzaklaştırarak kendi fiilî yönetimini kurdu. Husiler, kontrol ettikleri kuzey bölgelerinde ''Ulusal Kurtuluş Hükümeti'' adını verdikleri bir yapı oluşturarak buna bir başbakan atadı. Ancak bu hükümet uluslararası alanda tanınmıyor. Uluslararası meşruiyete sahip olan, fakat Yemen içinde zayıf destek gören hükümet ise faaliyetlerini Aden'de sürdürüyor.