Yemen'deki Husi Topluluğunun Başbakanı İsrail Hava Saldırılarında Öldürüldü

Yemen'in Aden merkezli El-Cumhuriya kanalı ve El-Ghad gazetesi ülkedeki Husi topluluğunun başbakanı Ahmed el-Rehavi'nin dün Sana'yı hedef alan İsrail hava saldırılarında bulunduğu apartmanda öldürüldüğünü ileri sürdü. Söz konusu saldırının sonucuna ilişkin İsrail tarafından bir açıklama henüz gelmedi.

Yemen'de 2014'te başkent Sana'yı ele geçiren Husi topluluğu, Hadi hükümetini bölgeden uzaklaştırarak kendi fiilî yönetimini kurdu. Husiler, kontrol ettikleri kuzey bölgelerinde ''Ulusal Kurtuluş Hükümeti'' adını verdikleri bir yapı oluşturarak buna bir başbakan atadı. Ancak bu hükümet uluslararası alanda tanınmıyor. Uluslararası meşruiyete sahip olan, fakat Yemen içinde zayıf destek gören hükümet ise faaliyetlerini Aden'de sürdürüyor.