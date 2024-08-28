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BBC

Yemen'deki Husi Savaşçılarının Vurduğu Tanker Hâlâ Yanıyor

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Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husi savaşçıların geçen hafta vurduğu Sounion adlı petrol tankerinin hâlâ yanmakta olduğu bildirildi. Pentagon, tankerin petrol sızdırıyor olabileceğini açıkladı. Tankerin taşıdığı bir milyon varil ham petrol, şimdiye kadarki en büyük petrol sızıntılarından birisine neden olabilir.

Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husi savaşçıların geçen hafta vurduğu Sounion adlı petrol tankerinin hâlâ yanmakta olduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 150 bin ton (yaklaşık bir milyon varil) ham petrol taşıyan geminin petrol sızdırıyor olabileceğini duyurdu.

21 Ağustos Çarşamba gününden bu yana saldırıya uğrayan Yunan bandıralı Sounion tankeri, Cuma gününden bu yana yanıyor.

Pentagon'un açıklamasında, tankeri kurtarmak için yapılan girişimlerin Husiler tarafından engellendiği de vurgulandı.

Tankerin taşıdığı bir milyon varil ham petrol, şimdiye kadarki en büyük petrol sızıntılarından birisine neden olabilir.

Yemen'in büyük kısmını kontrolü altında tutan İran destekli Husiler, yaklaşık 10 aydır Gazze'deki İsrail operasyonlarına karşı Filistinlilere destek için gemilere saldırdıklarını söylüyor.

Sounion, Atina merkezli Delta Tankers şirketine ait Husiler tarafından vurulan üçüncü tanker oldu. Husi militanlar, Delta Tankers'in "işgal altındaki Filistin limanlarına girme yasağını ihlal ettiğini" söyleyerek saldırıyı gerekçelendiriyor.

On aylık süreçte Husiler iki gemiyi batırdıklarını, iki mürettebatı da öldürdüklerini açıklamıştı.

Husiler yalnızca İsrail, ABD ya da İngiltere'yle bağlantılı gemileri hedef aldıklarını söylese de sıklıkla başka ülkelere ait gemiler de Husi saldırılarına hedef oluyor.

Sounion tankeri ilk olarak Çarşamba günü küçük botlardan açılan ateşle vuruldu. Ardından tanımlanamayan üç roket gemiye isabet etti ve yangına neden oldu. Hasar alan geminin motorları çalışmıyor.

Tankerdeki 25 mürettebat ve 4 özel güvenlik personeli, bir gün sonra bir Fransız destroyeri tarafından kurtarılarak Cibuti'ye götürüldü.

Ardından tankere başka saldırılar da düzenlendi. Husiler gemide çıkan yangını ve saldırılarını gösteren videolar paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada Sounion tankerinin akıbetiyle ilgili endişelerini paylaştı.

Açıklamada, tankerden sızabilecek petrolün, 1989'da Alaska'da 257 bin varil petrolün denize karıştığı Exxon Valdez felaketinin dört katı büyüklükte bir felakete neden olabileceği kaydedildi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, sürüklenmekte olan gemiyi çekmek için iki römorkörün gönderildiğini, ancak Husilerin saldırı tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Ryder, ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle işbirliği yaparak geminin çevreye olası etkilerini azaltmaya çabaladığını kaydetti.

BBC

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