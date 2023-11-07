Yemen'deki Husi Milisler İsrail'e Bomba Yüklü Dronelar Gönderdi

SANA, 7 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husi milisler, İsrail'deki çeşitli hedeflere bomba yüklü dronelar gönderdiklerini duyurdu.

Milislerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Pazartesi günü Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamasında, "Son birkaç saat içinde İsrail'deki çeşitli hedeflere yönelik bir grup drone gönderdik" ifadesini kullandı.

Sarea, "Gerçekleştirdiğimiz operasyon sonucunda, İsrail'de hedef alınan üs ve havalimanlarındaki hareketlilik birkaç saatliğine durdu. İsrail, Gazze'deki kardeşlerimize yönelik taarruzunu durduruncaya kadar saldırılar devam edecek" dedi.

Yemen'in kuzeyindeki bölgelerin çoğunu kontrol eden Husiler, drone ve füzelerinin Yemen ile İsrail arasındaki 2.000 kilometreyi aşkın mesafeyi geçerek hedefleri vurabileceğini iddia ediyor.

İran destekli milisler, 7 Ekim'de İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başlamasından bu yana beşinci saldırıyı üstlenmiş oldu.

Söz konusu saldırılara ilişkin olarak İsrail tarafından herhangi bir resmi teyit gelmedi.