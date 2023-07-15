Yemen'deki Husi Ablukası Protesto Edildi

Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine yönelik uzun süredir sürdürdüğü abluka protesto edildi. Taiz'deki aktivistlerin çağrısı üzerine, Husilerin 8 yılı aşkın süredir sürdürdüğü Taiz ablukasını protesto etmek isteyen onlarca kişi kentin doğu çıkışında toplandı. Göstericiler, 'Taiz ablukası yüzyılın suçudur' ve 'Taiz Husilerin ablukası altında boğulurken Sana'a Havaalanı ve Hudeyde Limanı'nı açmak utanç verici' yazılı dövizler taşıdı. Gösteriyi organize edenlerden gazeteci Zekeriya eş-Şerabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin nüfusu 4 milyon olan Taiz kentine uyguladığı ablukanın '3 bin gündür' devam ettiğini söyledi. Husilerin uyguladığı ablukanın sivilleri 'ilaç, gıda, hareket özgürlüğü ve temiz içme suyuna ulaşma' hakkından mahrum ettiğini kaydeden Şerabi, şehre giriş çıkışların açılması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara Husilere baskı yapması çağrısında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 8 yıldır abluka altında tutuyor.

Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine yönelik uzun süredir sürdürdüğü abluka protesto edildi.

Taiz'deki aktivistlerin çağrısı üzerine, Husilerin 8 yılı aşkın süredir sürdürdüğü Taiz ablukasını protesto etmek isteyen onlarca kişi kentin doğu çıkışında toplandı.

Göstericiler, "Taiz ablukası yüzyılın suçudur" ve "Taiz Husilerin ablukası altında boğulurken Sana'a Havaalanı ve Hudeyde Limanı'nı açmak utanç verici" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi organize edenlerden gazeteci Zekeriya eş-Şerabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin ???????nüfusu 4 milyon olan Taiz kentine uyguladığı ablukanın "3 bin gündür" devam ettiğini söyledi.

Husilerin uyguladığı ablukanın sivilleri "ilaç, gıda, hareket özgürlüğü ve temiz içme suyuna ulaşma" hakkından mahrum ettiğini kaydeden Şerabi, şehre giriş çıkışların açılması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara Husilere baskı yapması çağrısında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 8 yıldır abluka altında tutuyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.