Yemen'deki Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na ilk helikopter inişi yapıldı

İran destekli Husiler, Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na 8 yılı aşkın bir aradan sonra ilk helikopterin iniş yaptığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'e ait bir helikopterin, savaş nedeniyle 8 yılı aşkın bir süre önce hizmet dışı kalan Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk deneme inişini yaptığı kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, kendilerinin kontrolündeki Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na 8 yılı aşkın bir aradan sonra ilk helikopterin iniş yaptığını duyurdu.

Husilere ait ajans SABA'da yer alan haberde, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir helikopterin, savaş nedeniyle 8 yılı aşkın bir süre önce hizmet dışı kalan Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk deneme inişini yaptığı kaydedildi.

Haberde sözlerine yer verilen Havalimanı Müdürü Ahmed Tariş de Cibuti'den gelen helikopterin, Hudeyde Havalimanına indiğini ve daha sonra uçuş güzergahı çerçevesinde Ras İsa Limanı'ndaki "SAFER FSO" isimli petrol tankerine doğru tekrar havalandığını söyledi.

Hudeyde'deki BM Misyonundan bir ekip de helikopterin, "SAFER FSO" isimli tankerin bakımını yapmakla görevlendirilen ekibin lojistik görevleri ve düzenlemeleri çerçevesinde hizmet vereceğini aktardı.

Hudeyde ilinin güneyinde yer alan ve 3 kilometrelik bir piste sahip olan Hudeyde Uluslararası Havalimanı, savaştan önce iç ve dış hat uçuşlarına hizmet veriyordu.

Yemen'deki kriz

Yıllardır krizin yaşandığı Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.