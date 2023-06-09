Yemen'deki Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na helikopter test inişi yapıldı

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), 8 yıllık aranın ardından bir helikopterin Yemen'deki Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na başarılı bir test inişi gerçekleştirdiğini duyurdu.

ADEN, 9 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), 8 yıllık aranın ardından bir helikopterin Yemen'deki Hudeyde Uluslararası Havalimanı'na başarılı bir test inişi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde liman kentinde ateşkes anlaşmasının izlenmesinden sorumlu UNMHA tarafından Perşembe günü yapılan kısa basın açıklamasında, test inişinin Çarşamba günü havalimanının operasyonlarını iyileştirmeye yönelik olarak devam eden çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

UNMHA, başarılı test inişini, misyonun erişimini artırmaya ve yetkisini etkin şekilde uygulamasını sağlamaya dönük olumlu bir adım olarak niteledi.

2014 yılının sonlarından bu yana Husi isyancıların kontrolünde olan Hudeyde Uluslararası Havalimanı, Mart 2015'te Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun uluslararası olarak tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyonlara başlamasından bu yana kullanıma kapalıydı.

Havalimanının eski işlevine kavuşturulmasıyla, insani yardım akışının kolaylaşması ve Yemen'de sıkıntı çeken halka yardım ulaştırılması olanaklı hale gelebilir.

UNMHA, Aralık 2018'de Yemen hükümetiyle Husiler arasında Birleşmiş Milletler himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir anlaşma imzalanmasının ardından, Hudeyde bölgesinde askeri faaliyetlerin sona erdirilmesine nezaret etmek üzere kurulmuştu.