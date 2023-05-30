Yemen'deki Gıda Güvensizliği Çocuklar İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'de mukim insani yardım koordinatörü David Gressly, BM ve ortaklarının çabalarına rağmen Yemen'deki gıda güvensizliği sorununun ciddi bir tehdit olmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Yemen'in başkenti Sana'da yetersiz beslenme nedeniyle hastanede tedavi gören bir çocuk, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)

SANA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'de mukim insani yardım koordinatörü David Gressly, BM ve ortaklarının çabalarına rağmen Yemen'deki gıda güvensizliği sorununun ciddi bir tehdit olmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Gressly; BM gıda ajansı, Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun yakın tarihli bir raporunun da ortaya koyduğu üzere, Yemen'deki 17 milyon insanın hala gıda güvensizliği ile boğuştuğunu bildirdi.

Rapor ayrıca şiddetli düzeyde akut gıda güvensizliği yaşama olasılığı bulunan insan sayısının, 2023'ün ilk beş ayında kaydedilen 3,2 milyon seviyesinin yılın ikinci yarısında 3,9 milyon seviyesine yükseleceğini ön görerek endişe verici gidişatı açığa çıkardı.

Yemen'in başkenti Sana'da yetersiz beslenme nedeniyle hastanede tedavi gören bir çocuk, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)

Yemen'in başkenti Sana'da yetersiz beslenme nedeniyle hastanede tedavi gören bir çocuk, yetersiz beslenme koğuşundaki yatağında yatıyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)

Yemen'in başkenti Sana'da yetersiz beslenme nedeniyle hastanede tedavi gören bir çocuk, yetersiz beslenme koğuşundaki yatağında yatıyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Muhammed Muhammed/Xinhua)