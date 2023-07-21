Yemen'deki El Gayda Havaalanı yeniden açıldı

Yemen hükümeti, El Mehra vilayetinde bulunan El Gayda Havaalanı'nın dokuz yıl sonra yeniden açıldığını duyurdu. Havaalanının açılması, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından yürütülen başarılı yenileme çalışmalarının bir sonucu olarak gerçekleşti. Bu adım, Yemen'de kurulan bağlantının geliştirilmesi ve ekonomik fırsatlar için yeni bir umut vadeden önemli bir adım olarak görülüyor.

ADEN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Yemen hükümeti Perşembe günü, ülkenin doğusundaki El Mehra vilayetinde bulunan El Gayda Havaalanı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Havaalanı, devam eden askeri çatışmalar nedeniyle dokuz yıldır kapalıydı.

Devlete ait Saba haber ajansına göre havaalanının yeniden açılması, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından yürütülen başarılı yenileme çalışmalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.

Habere göre bu başarı, savaşın harap ettiği Yemen'de, mevcut zorluklara rağmen diğer ülkelerle kurulan bağlantının geliştirilmesi ve ekonomik fırsatlar için yeni bir umut vadeden, ileriye doğru atılmış çok önemli bir adım olarak görülüyor.

Havaalanının açılış töreninde konuşan Yemen Ulaştırma Bakanı Abdülselam Humaid, bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, El Gayda'nın hükümetin kontrolü altına girerek uçuşlara yeniden başlayan dördüncü uluslararası havalimanı olduğuna dikkat çekti.

Yemen, 2014 yılından bu yana Husi isyancıların, uluslararası alanda tanınan hükümete ve başta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon olmak üzere hükümetin müttefiklerine karşı savaştığı yıkıcı bir iç savaşın içinde.

Yemen'de gıda tedarik zincirini bozan ve yaygın bir kıtlığa neden olan savaş, Arap dünyasının en yoksul ülkesini çöküşün eşiğine getirdi.