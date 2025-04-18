Yemen'deki ABD Hava Saldırısında 74 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir petrol limanına yönelik ABD'nin hava saldırılarında 74 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı. Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husilere karşı başlattığı yeni askeri operasyon kapsamında kaydedilen en kanlı saldırı oldu.

Yemen'deki Husi yetkilileri, bugün yaptığı açıklamada Husilerin kontrolündeki bir petrol limanına yönelik ABD hava saldırılarında en az 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 171 kişi yaralandığını duyurdu. Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husilere karşı başlattığı yeni askeri operasyon kapsamında kaydedilen en kanlı saldırı oldu.

Ras Isa Limanı'na yapılan saldırıda, ABD ilk kez Husi petrol altyapısını hedef alırken hava aydınlanmadan gökyüzünü aydınlatan dev alev topları, saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi. CENTCOM saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi teröristlerinin bölgeyi 10 yılı aşkın süredir terörize etmesini sağlayan yasa dışı gelir kaynağını ortadan kaldırmak ve yakıt tedarikini kesmek amacıyla ABD kuvvetlerinin harekete geçtiğini" ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Bu saldırının amacı, Husi boyunduruğunu üzerlerinden atarak barış içinde yaşamak isteyen Yemen halkına zarar vermek değildi" ifadeleri yer aldı. Ancak saldırı sonucu yaşanan can kayıplarına veya hasarın boyutuna dair bir bilgi verilmedi.

Uydu görüntülerinde, limanda imha edilmiş tanklar ve araçları ile Kızıldeniz'e petrol sızıntısı görülüyor.

Öte yandan bugün Husiler tarafından İsrail'e fırlatılan bir füzenin İsrail ordusu tarafından hava savunma sistemleriyle imha edildiği, Tel Aviv ve diğer bölgelerde sirenler çaldığı İsrail medyasınca duyuruldu.

Yemen'deki savaş, küresel boyutta daha da karmaşık bir hal alırken ABD, Çin merkezli bir uydu şirketinin Husi saldırılarına "doğrudan destek verdiğini" iddia etti. Pekin ise bu suçlamaya doğrudan yanıt vermeyi reddetti.