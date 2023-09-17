Yemen'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'in Hudeyde vilayetinde son 24 saat içinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Yağmur sezonu boyunca ülke genelinde benzer pek çok olay meydana gelirken, Birleşmiş Milletler iklim değişikliğinin Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirdiğini belirtti.

SANA, 17 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in kuzeybatısındaki Hudeyde vilayetinde son 24 saat içinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel sağlık yetkililerinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin vilayetin kuzey kesimindeki Al-Luhayyah ve Az-Zuhrah bölgelerinde yaşayan 6 kadın ile 1 erkek olduğu bildirildi.

Yağmur sezonu boyunca ülke genelinde benzer pek çok olay meydana geldi.

Yemen Ulusal Meteoroloji Merkezi, aralarında Hudeyde'nin de bulunduğu çeşitli vilayetlerdeki vatandaşları gök gürültülü fırtına, şiddetli yağış ve sel konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler kısa süre önce yayımladığı raporda, iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin savaşın harap ettiği ülkedeki insani krizi daha da kötüleştirdiğini belirterek, aşırı hava olaylarının Yemen'in kırılgan altyapılarını tahrip ettiğini, gıda ve geçim kaynaklarına yönelik güvensizliği arttırdığını vurguladı.