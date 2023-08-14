Yemen'de Yıldırım Çarpması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'in kuzeyindeki eyaletlerde meydana gelen ayrı vakalarda 4 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sağlık yetkilileri, bölgede yıldırımların ve şiddetli yağışların etkisi altında olduğunu belirtti.

SANA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyindeki eyaletlerde, yıldırım çarpması sonucu ayrı vakalarda 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yerel sağlık yetkililerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, vakalar Cumartesi günü akşam saatlerinde Hudeyde, Rayima ve El-Beyda vilayetlerinde meydana geldi.

Hudeyde'de 2 kişi, Rayima'da 1 kişi ve El-Beyda'da bir çocuk hayatını kaybetti. Rayima'daki yıldırım çarpmalarında 4 kişi de yaralandı.

Sağlık yetkililerine göre Yemen'in kuzeyi haftalardır yıldırımlar, şiddetli yağış ve fırtınalar ile ani sellerin etkisi altında.

Çeşitli eyaletlerde gök gürültülü fırtına uyarıları yapan Yemen Ulusal Meteoroloji Merkezi, bölge sakinlerine yıldırımlardan korunmak için yağmur sırasında ve sonrasında bina içinde kalmaları tavsiyesinde bulundu.