Yemen'de Temmuz Ayında 2 Bin 815 Mayın ve Patlamamış Mühimmat Temizlendi

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı Mayın Temizleme Projesi (MASAM), temmuz ayı faaliyetlerine ilişkin rapor yayımladı. Raporda, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatların imha edildiği belirtildi.

Yemen'de temmuz ayında 2 bin 815 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM), temmuz ayı faaliyetlerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatları imha etme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Temmuz ayında (28'ine kadar) Yemen'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 750 bin metrekare arazinin tarandığı kaydedilen raporda, 2 bin 374 patlamamış mühimmat ve 441 tanksavar mayınının imha edildiği aktarıldı.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

MASAM tarafından haziranda yayımlanan raporda, projenin hayata geçirildiği 2018'den bu yana Yemen'de toplam 405 bin 818 mayın ve mühimmatın temizlendiği belirtilmişti.