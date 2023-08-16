Yemen'de Taiz kentindeki yolların açılması için müzakereler çıkmaza girdi

Abluka altındaki Taiz kentinde yolların açılması için kurulan hükümete bağlı Müzakere Komitesi Başkanı Abdulkerim Şeyban, İran destekli Husiler ile müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyledi. Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ve Husiler, Taiz'in çeşitli bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyor. İnsan hakları örgütleri, Husi grubunu 2015'te iç savaşın patlak vermesinden bu yana Taiz ilinin merkezine abluka uygulamakla ve insani yardım konvoylarının halka ulaşmasını engellemekle suçluyor. Husiler ise bu suçlamaları reddediyor.

İç savaş sebebiyle dünyadaki en kötü insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı Yemen'de abluka altındaki Taiz kentinde yolların açılması için kurulan hükümete bağlı Müzakere Komitesi Başkanı Abdulkerim Şeyban, İran destekli Husiler ile müzakerelerin "çıkmaza girdiğini" söyledi.

Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ve Husiler, Taiz'in çeşitli bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

İnsan hakları örgütleri, Husi grubunu 2015'te iç savaşın patlak vermesinden bu yana Taiz ilinin merkezine abluka uygulamakla ve insani yardım konvoylarının halka ulaşmasını engellemekle suçluyor. Husiler ise bu suçlamaları reddediyor.

Yemen'deki insan hakları ve yardım kuruluşları, Husilerin, Taiz'de hükümet kontrolündeki bölgelere giden yolların çoğunu kapattığını belirtiyor.

"Husilerin insani yardım dosyasını umursadığı yok"

Hükümet yetkilisi Şeyban, Yemen'deki gelişmeler ve özellikle Taiz vilayetinde ana yolların açılması hakkında yürütülen müzakerelerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şeyban, "Husilerle Taiz ablukasının kaldırılmasına ilişkin müzakereler tamamen durdu ve çıkmaza girdik." dedi.

Husilerin, liman ve havaalanlarını kontrol altına almak, siyasi, ekonomik ve askeri kazanımlar elde etmek için Taiz'deki insani yardım dosyasını suistimal ettiğini söyleyen Şeyban, "Husilerin (Taiz'e yardımı içeren) insani yardım dosyasını umursadığı yok." ifadelerini kullandı.

Yemenli hükümet yetkilisi, "Husiler her müzakerede yeni taleplerde bulunuyor; bu da Taiz insani yardım dosyasının çözülmesini engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taiz dosyasının sadece Yemen hükümetinin değil bölgesel ve uluslararası otoritelerin de gündeminde olduğunu kaydeden Şeyban, uluslararası olarak Birleşmiş Milletlerin (BM), bölgesel olarak da Suudi Arabistan'ın Husiler ile görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Şeyban, Husilerin, Taiz meselesinin Yemen'de kapsamlı bir çözüm çerçevesinde çözülmesini öne sürdüğünü ifade ederek, "Husiler, uluslararası tanınırlık istiyor. Ayrıca Hudeyde Limanı, vergiler, gümrükler ve telekomünikasyon gibi devasa gelirlere rağmen kontrolleri altındaki bölgelerde çalışanların maaşlarının da devlet hazinesi tarafından ödenmesini istiyor." dedi.

"Husilere uluslararası baskı artırılırsa Taiz'deki yollar açılabilir"

Ülkedeki krize çözüm için yürütülen uluslararası ve bölgesel çabalara işaret eden Şeyban, "Husiler üzerindeki uluslararası baskı artırılırsa Taiz'deki yollar yakın zamanda açılabilir." dedi.

Uluslararası toplumun çifte standart uygulamaması gerektiğini belirten Şeyban, şunları söyledi:

"Taiz'de mahsur kalan milyonlarca insan bulunuyor. Husilerin ablukası sonucu Taiz'de mahsur kalan halk insani açıdan büyük sıkıntılar çekiyor. Husiler, insanların acı çekmesi pahasına askeri ve siyasi kazanımlar elde etmek için Taiz meselesini pazarlık konusu ediyor."

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi, 4,3 milyon kişi yerinden edildi.