Yemen'de Patlayıcılar İnfilak Etti: 3 Sivil Hayatını Kaybetti

Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde iki farklı noktada yola yerleştirilmiş patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı 'Mayın Temizleme Projesi' (MASAM) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde iki farklı noktada yola yerleştirilmiş patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cevf iline bağlı El-Gayl ilçesinde hayvanlarını otlatan bir Yemenlinin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Hab Eş-Şaaf ilçesinde de araçla bölgeden geçen 2 kişinin, daha önce yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Sivil toplum kuruluşu Yemen Mayın Gözlemevi dün de ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde kara mayınının infilak etmesi sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1'inin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.