Yemen'de Patlayıcı İnfilakı Sonucu 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Husiler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşanan olayda, Arap Koalisyonunun saldırılarından kalan patlayıcının infilakı iddia edildi. Yemen'deki iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşendiği ve binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Ofisi Müdürü Ali el-Ehdel, konuyla ilgili eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından açıklama yaptı.

Ehdel, Husiler tarafından Hudeyde'nin güneyindeki El-Dureyhimi ilçesine bağlı El-Hait bölgesine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira kanalında yer alan haberde ise El-Hait bölgesinde 2 kişinin, Arap Koalisyonunun saldırılarından kalan patlayıcının infilakı sonucu yaşamını yitirdiği savunuldu.

Sivil toplum kuruluşu Yemen Mayını Gözlemevi gün içerisinde yaptığı açıklamada, Marib ilinin Rağvan ilçesinde bir patlayıcı uzmanının görevini yaparken mayının patlaması sonucu yaralandığı ifade edilmişti.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.