Yemen'de Mayın Temizleme Çalışmalarında Patlama: 2 Uzman Hayatını Kaybetti

Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 2 bomba imha uzmanı hayatını kaybetti. Husilerin, bomba imha ekiplerini etkisiz kılmak için farklı yöntemler denediği ve geleneksel tarayıcılar tarafından algılanamayan patlayıcılar ve mayınlar yerleştirdiği ifade edildi.

Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 2 bomba imha uzmanı hayatını kaybetti.

Yemen Kara Mayınları İzleme Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Sada ilindeki El-Baka ilçesinin El-Mahnak semtinde yola döşenen mayınları temizleme çalışmaları sırasında patlama yaşandığı belirtildi.

Yola döşenen bir mayının infilak etmesi sonucu 2 bomba imha uzmanının yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, Husilerin, bomba imha ekiplerini etkisiz kılmak için farklı yöntemler denediği ve geleneksel tarayıcılar tarafından algılanamayan patlayıcılar ve mayınlar yerleştirdiği ifade edildi.

Husilerden ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) mayıs ayı faaliyetlerine ilişkin yayımlanan raporda, 2018'den bu yana Yemen'de 400 bin 70 mayın ve mühimmatın temizlendiği bildirilmişti.