Yemen'de Mayın Patlaması Sonucu 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

ADEN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyindeki petrol zengini Marib vilayetinde meydana gelen mayın patlamasında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Bir yerel hükümet yetkilisinin Çarşamba günü isminin gizli kalması koşuluyla yaptığı açıklamaya göre olay, Salı günü aynı aileye mensup çocukların yerlerinden olmuş kişilere yönelik kurulmuş Es-Süveyde Kampı yakınlarındaki bir alanda oyun oynarken yanlışlıkla bir kara mayınına basması sonucu meydana geldi.

Yerlerinden olmuş yaklaşık 2.000 ailenin sığındığı Es-Süveyde Kampı, Marib vilayetindeki en büyük kamplardan biri.

Mayın patlaması, Yemen'in uzun yıllardır süren iç savaşında çocuklar başta olmak üzere sivillerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri göz önüne seriyor. İç savaş yüzünden ülkenin birçok bölgesinde kullanılan kara mayınları, Yemen'i dünyada en fazla mayın döşenmiş ülkelerinden biri haline getirmiş durumda.

Yemen hükümeti Nisan ayında kara mayınlarının ve savaşın geride bıraktığı diğer patlayıcıların temizlenmesi için uluslararası acil yardım çağrısı yapmıştı.

Yemenli mayın temizleme uzmanlarına göre, 2014 sonlarında Husi milislerin birkaç kuzey vilayetinin kontrolünü ele geçirip Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorlamasıyla patlak veren iç savaştan bu yana ülkede 1 milyondan fazla mayın döşendi.