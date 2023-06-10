Yemen'de mayın patlaması: 2 sivil hayatını kaybetti

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi. İran destekli Husiler tarafından döşenen mayın, sivillerin bulunduğu bir aracın geçişi sırasında patladı. Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğu belirtiliyor.

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler tarafından El-Cevf ilinin Hab ve eş-Şaf ilçesinin el-Hacle bölgesinde yola döşenen mayın, sivillerin bulunduğu bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada Muceb Hadi bin Şahire ile Aziz bin Şahire adlı iki sivil hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) mayıs ayı faaliyetlerine ilişkin yayımladığı raporda, çalışmaların başladığı 2018'den bu yana ülkede 400 bin 70 mayın ve mühimmatın temizlendiğini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.