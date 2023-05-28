Yemen'de mayın patlaması: 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde seyir halindeki bir aracın mayına çarpması sonucu iki çocuk yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, kara mayınları ve patlamamış mühimmat Yemen'de sivillerin hayatını tehdit ediyor.

SANA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde seyir halindeki bir aracın mayına çarpması sonucu iki çocuk yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın Cumartesi günü başkent Sana'nın yaklaşık 143 kilometre kuzeydoğusunda yer alan El-Cevf vilayetinin güneybatısındaki El-Meslub bölgesinde, bir ailenin araçlarıyla seyahat ettiği sırada meydana geldiğini söyledi.

Yetkili, ailenin üç çocuğundan ikisinin hayatını kaybettiğini, anne baba ile diğer çocuğun da yaralandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler kısa süre önce yayımladığı bir raporda, kara mayınları ve patlamamış mühimmatın 2023'ün ilk çeyreğinde Yemen'de 121 sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirmişti.

Raporda, bu kayıpların çoğunun Hudeyde, El-Cevf ve Marib vilayetlerinde meydana geldiği ve bu bölgelerde meydana gelen şiddetli yağışların patlayıcı düzeneklerini yerinden oynattığı ve istemsiz patlama olasılığını arttırdığı ifade edilmişti.

Yemen'in ülke geneline dağılmış milyonlarca kara mayını ve patlamamış mühimmat ile boğuştuğunu kaydeden rapor, bu durumun sivillerin yaşamları ile refahına önümüzdeki yıllarda da devam edecek bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yemen, 2014 yılının sonlarından bu yana Husiler ile uluslararası alanda tanınan hükümet arasında ağır bir askeri çatışmaya sahne oluyor.