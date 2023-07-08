Üye Girişi
Haberler
Yemen'de Karaya Oturan Tankerden 3 Bin 500 Ton Petrol Tahliye Edildi

Yemen'de Karaya Oturan Tankerden 3 Bin 500 Ton Petrol Tahliye Edildi

Dünya Haberleri

Yemen'in Niştun Limanı açıklarında karaya oturan tankerde bulunan 3 bin 500 ton petrol, uzman ekipler tarafından tahliye edilerek El-Mahra vilayetindeki tesislere nakledildi.

Yemen'in Niştun Limanı açıklarında karaya oturan tankerde bulunan 3 bin 500 ton petrol tahliye edildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, El-Mahra vilayetindeki Niştun Limanı açıklarında Panama bandıralı "Meliha" adlı petrol tankeri, hava koşulları sebebiyle geçen ay karaya oturdu.

Yemenli yetkililer, tankerdeki petrolün tamamının uzman ekiplerce tahliye edilerek El-Mahra vilayetindeki tesislere nakledildiğini bildirdi.

Tankerin 3 hafta önce karaya oturduğunu belirten yetkililer, 111 metre uzunluğundaki geminin 3 bin 500 ton petrol taşıdığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Dünya

Panama Yemen Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title