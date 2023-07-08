Yemen'de Karaya Oturan Tankerden 3 Bin 500 Ton Petrol Tahliye Edildi
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Yemen'in Niştun Limanı açıklarında karaya oturan tankerde bulunan 3 bin 500 ton petrol, uzman ekipler tarafından tahliye edilerek El-Mahra vilayetindeki tesislere nakledildi.
Yemen'in Niştun Limanı açıklarında karaya oturan tankerde bulunan 3 bin 500 ton petrol tahliye edildi.
Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, El-Mahra vilayetindeki Niştun Limanı açıklarında Panama bandıralı "Meliha" adlı petrol tankeri, hava koşulları sebebiyle geçen ay karaya oturdu.
Yemenli yetkililer, tankerdeki petrolün tamamının uzman ekiplerce tahliye edilerek El-Mahra vilayetindeki tesislere nakledildiğini bildirdi.
Tankerin 3 hafta önce karaya oturduğunu belirten yetkililer, 111 metre uzunluğundaki geminin 3 bin 500 ton petrol taşıdığı bilgisini paylaştı.