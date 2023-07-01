Yemen'de İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Protesto Gösterisi

Yemen'de yüzlerce kişi, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti. Göstericiler, İsveç'teki provokasyonun İslami kutsallara saygı göstermeyi öğrenmek için küresel bir hamle gerektirdiğini vurguladı. İslam ülkelerine İsveç büyükelçilerini geri çağırma ve kutsallara saygı göstermeyen ülkeleri boykot çağrısı yapıldı.

Yemen'de yüzlerce kişi, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Husilere bağlı Saba ajansının haberine göre, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Burada yapılan açıklamada, İsveç'teki provokasyonun, "herkesin İslami kutsallara saygılı olmayı öğrenmesi için küresel ve büyük bir İslami hamle gerektirdiğini" tekrar ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, İslam ülkelerine İsveç büyükelçilerini geri çağırma ve kutsallara saygı göstermeyen ülkeleri boykot çağrısı yapıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.