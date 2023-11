Yemen'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi

Yemen'in çeşitli kentlerinde on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenledi. Filistin direniş gruplarına desteklerini ifade eden göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da İsrail'in aralıksız saldırılarına karşı Filistin'e destek mesajı verdi.

On binlerce Yemenli, Sana, Taiz, Marib ve Şebve olmak üzere birçok kentte İsrail'in saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Filistin direniş gruplarına desteklerini ifade eden göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gösterilerde ayrıca, Arap ve İslam ülkeleri ile dünyanın özgür toplumlarına katliama tepki için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Husilerden Filistin'e destek mesajı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da İsrail'in aralıksız saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Abdusselam, bedeli ne olursa olsun Filistin'e karşı sorumluluklarını yerine getireceklerini kaydetti.

Husi yetkili, Arap ve İslam ülkelerine "Siyonist rejimin" işlediği katliamlara karşı "asgari" derecede sorumluluk üstlenme çağrısı yaparak, şöyle devam etti:

"Bu dünya, kendi halklarına ve davalarına saygı göstermeyenlere saygı göstermeyecektir. Dini ve milli ilkelerinden ödün verenler dünyanın alay konusu olur."