Yemen'de İsrail'in Cenin mülteci kampına düzenlediği baskın protesto edildi

Yemen'in isyancıların kontrolündeki başkenti Sana'da binlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını protesto etmek için bir araya geldi. Protestocular, Filistinlileri destekleyen pankartlar açıp sloganlar attı ve İsrail ve ABD bayraklarını yaktı. İsrail'in baskını sonucunda en az 13 Filistinli öldürüldü ve binlerce kişi evlerini terk etti.

Yemen'in isyancıların kontrolündeki başkenti Sana'da Salı günü binlerce kişi İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını protesto etmek için bir araya geldi.

Filistinlileri destekleyen pankartlar açıp sloganlar atan protestocular, İsrail ve ABD bayraklarını yaktı.

Göstericiler ayrıca geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı ve İsveç hükümetini "aşırılık yanlılarının" ülkede faaliyet göstermesine izin vermekle suçladı.

İsrail'in Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı baskın sırasında Cenin mülteci kampında en az 13 Filistinli öldürüldü ve binlerce kişi evlerini terk etti. Baskın, İsrail'in 2002'den bu yana bölgeye düzenlediği en büyük askeri harekat olma özelliğini taşıyor.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada "Cenin şehri ve Cenin Kampı bölgesinde kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu" başlattığını ve "terörist altyapıya" hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

İsrail'in bu saldırısı Filistinliler, Arap devletleri ve diğer pek çok ülke tarafından kınandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor. (XHTV)