Yemen'de Islah Partisi Yöneticisi Ali el-Haysi Suikasta Kurban Gitti

Yemen'in önemli siyasi oluşumlarından Islah Partisi'nin yöneticilerinden Ali el-Haysi, motosikletli saldırganlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğu henüz üstlenilmedi.

Yemen'in önemli siyasi oluşumlarından Islah Partisinin yöneticilerinden Ali el-Haysi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine bağlı El-Muha ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından Haysi'ye suikast düzenlendi.

Muha kentinin kanaat önderlerinden olan Haysi, saldırıda yaşamını yitirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 2015 yılından bu yana Islah Partisi yöneticisi ve üyesi onlarca kişi düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Parti yöneticileri Yemen hükümetinden daha önce pek çok kez suikastların arkasındaki tarafların ortaya çıkarılmasını istemişti.