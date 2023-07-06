Yemen'de İHA Saldırısı: 1 Asker Öldü, 4 Kişi Yaralandı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Lahic ilinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 askerinin öldüğünü, aralarında sivillerin de olduğu 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Lahic ilinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 askerinin öldüğünü, aralarında sivillerin de olduğu 4 kişinin yaralandığını belirtti.

GGK'ye ait Aden televizyonunda yer alan habere göre, Husiler sabah saatlerinde Lahic'e bağlı Keraş bölgesinde Konsey güçlerine ait mevziye İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda GGK'ye bağlı bir asker hayatını kaybetti, 2'si sivil 4 kişi yaralandı.

Haberde, söz konusu saldırının, GGK ile Husiler arasında patlak veren şiddetli çatışmalardan birkaç saat sonra gerçekleştiği aktarıldı; bu çatışmalarda Husiler tarafında kayıplar olduğu ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yaklaşık 9 yıldır iç savaşa sahne olan Yemen'deki krize kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar yoğun şekilde devam ediyor.