Yemen'de Husilerin Konteyner Gemisine Füze Saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'in Husi bölgesinden Kızıldeniz'deki bir konteyner gemisine füze fırlatıldığını ancak geminin isabet almadığını açıkladı. Yemen tarafı ise geminin İHA ile vurulduğunu ve isabet aldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Yemen'in Husi bölgesinden Kızıldeniz'deki bir konteyner gemisine füze fırlatıldığını ancak geminin isabet almadığını açıkladı. Yemen tarafı ise geminin İHA ile vurulduğunu ve isabet aldığını açıkladı.

CENTCOM açıklamasında geminin deniz taşımacılığı şirketi Maersk'e ait olduğunu belirterek "14 Aralık öğle saatlerinde (Sanaa saatiyle) Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgeden Bab-el Mendeb'in kuzeyindeki uluslararası nakliye şeridine doğru bir balistik füze fırlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir. Füzenin fırlatılmasının ardından M/V Maersk Gibraltar gemisine Husiler tarafından daha fazla füze saldırısı tehdidinde bulunuldu. M/V Maersk Gibraltar Hong Kong bandıralı bir kargo konteyner gemisidir.

Bu olayda ABD Kuvvetleri yer almamış olsa da, durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu saldırılar uluslararası deniz güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir" denildi.

'GEMİ İSABET ALDI'

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree ise son 48 saat içinde Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'e giden çok sayıda geminin geçişini engellemeyi başardığını vurgulayıp "Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri, İsrail'e gitmekte olan 'Maersk Gebrelater' konteyner gemisine karşı askeri bir operasyon gerçekleştirdi. Gemi bir insansız hava aracı tarafından hedef alınmış ve isabetli bir vuruş gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.