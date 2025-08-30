Yemen'de Başbakan Rehavi İsrail Saldırısında Öldürüldü

Yemen'de isyancı Husilerin kurduğu hükümetin başbakanı olarak belirlenen Ahmed Galib Rehavi'nin, hafta başında düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

İran destekli Husiler, Perşembe günü Yemen'in başkenti Sana'yı hedef alan saldırıda başka bakanların da öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath haber sitesi, saldırıda Husilerin dışişleri bakanı, adalet bakanı, gençlik ve spor bakanı ve çalışma bakanının da öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu ise saldırı sonrası, Sana'daki "askeri hedeflerin" vurulduğunu açıklamış ancak detay vermemişti.

Husiler 2014'ten beri Yemen'in kuzeybatısının büyük çoğunluğunu kontrol altında tutuyor. Husilerin başkent Sana'nın idaresini ele almasından sonra ülkede iç savaş tırmanışa geçmişti.

Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'de gemileri hedef alıyor ve Hamas ile dayanışma için "İsrail'e yardım götüren gemileri hedef aldıklarını" söylüyor.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Ahmed Galib Rehavi, başka bazı bakanlarla birlikte geçen Perşembe günü şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Rehavi ve bazı bakanların, rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı belirtildi ve başbakan yardımcısı Ahmed Miftah'ın, başbakanlık koltuğuna oturmasının beklendiği kaydedildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Rehavi, 2024'ün Ağustos ayından bu yana görevdeydi.