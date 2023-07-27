Yemen'de Husi İsyancılar Tarafından Düzenlenen Saldırıda Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Yemen'in Hudeyde vilayetinde Husi isyancılar tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Olayda bir çocuk da yaralandı.

SANA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde Çarşamba günü bir köye Husi isyancılar tarafından insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Olayda bir çocuk da yaralandı.

Yemen'in resmi haber ajansı Saba'nın haberine göre çocuklar, Hays ilçesinin kuzeybatısında yer alan Dobas köyündeki evlerinin arka bahçesinde oyun oynadığı sırada insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı gerçekleşti. Aynı bölgede bir başka gencin de bir Husi keskin nişancı tarafından vurularak yaralandığı ifade edildi.

Hudeyde vilayeti, 2018'in Aralık ayında Stockholm'de BM destekli bir ateşkese varılmasından bu yana hükümet güçleri ile Husi milisleri arasında sallantıda olan bir ateşkese sahne oluyor.

Liman kenti Husiler tarafından kontrol edilirken, hükümet güçleri güney bölgelerine doğru ilerledi.

Yemen'de, İran destekli Husi milislerinin kuzeydeki birçok şehre saldırdığı ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorladığı 2014'ün sonlarından bu yana iç savaş yaşanıyor.